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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 3 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 3 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 4 188 человек (2 093 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 343 964 человека. Умерли за сутки в России 78 человек.

В Москве за сутки заразились 264 человека (за все время - 2 771 552). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 499 023. Всего за все время в мире заразились 530 889 596 человек. Всего за сутки умерло 1 602 человека (всего - 6 296 221).









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