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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 3 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 3 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 201 074 человека. За сутки число заражений составило 5 466 человек (1 441 госпитализация). Умерли за сутки в России 125 человек.

В Москве за сутки заразились 255 человек (за все время - 2 761 737). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 403 800. Всего за все время в мире заразились 514 270 436 человек. Всего за сутки умерли 1 775 человек (всего - 6 238 328).









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