На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 3 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 201 074 человека. За сутки число заражений составило 5 466 человек (1 441 госпитализация). Умерли за сутки в России 125 человек.



В Москве за сутки заразились 255 человек (за все время - 2 761 737). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 403 800. Всего за все время в мире заразились 514 270 436 человек. Всего за сутки умерли 1 775 человек (всего - 6 238 328).