На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 30 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 182 354 человека. За сутки число заражений составило 7 363 человека (2 574 госпитализации). Умерли за сутки в России 157 человек.



В Москве за сутки заразились 485 человек (за все время - 2 760 698). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 620 349. Всего за все время в мире заразились 513 083 671 человек. Всего за сутки умерли 2 462 человека (всего - 513 083 671).