Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 30 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 30 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 106 человек (1 195 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 430 239 человек. Умерли за сутки в России 56 человек.



В Москве за сутки заразились 361 человек (за все время - 2 777 610). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 933 097. За все время в мире заразились 546 390 185 человек. За сутки умерли 1 772 человека (всего - 6 334 351).