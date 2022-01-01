Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 30 мая 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 30 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 327 837 человек. За сутки число заражений составило 3 801 человек (891 госпитализация). Умерли за сутки в России 74 человека.



В Москве за сутки заразились 191 человек (за все время - 2 770 378). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 275 326. Всего за все время в мире заразились 528 997 669 человек. Всего за сутки умерло 540 человек (всего - 6 287 786).