На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 31 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 331 363 человека. За сутки число заражений составило 3 526 человек (2 536 госпитализаций). Умерли за сутки в России 88 человек.



В Москве за сутки заразились 190 человек (за все время - 2 770 568). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 373 671. Всего за все время в мире заразились 529 371 340 человек. Всего за сутки умерло 1 247 человек (всего - 6 289 033).