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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 4 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 4 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 4 101 человек (1 493 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 348 065 человек. Умерли за сутки в России 82 человека.

В Москве за сутки заразились 272 человека (за все время - 2 771 824). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 539 019. Всего за все время в мире заразились 531 457 542 человека. Всего за сутки умерло 1 524 человека (всего - 6 297 755).









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