На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 4 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 206 167 человек. За сутки число заражений составило 5 093 человека (1 398 госпитализаций). Умерли за сутки в России 129 человек.



В Москве за сутки заразились 282 человека (за все время - 2 762 019). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 648 394. Всего за все время в мире заразились 514 918 830 человек. Всего за сутки умерли 2 600 человек (всего - 6 240 928).