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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 4 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 4 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 206 167 человек. За сутки число заражений составило 5 093 человека (1 398 госпитализаций). Умерли за сутки в России 129 человек.

В Москве за сутки заразились 282 человека (за все время - 2 762 019). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 648 394. Всего за все время в мире заразились 514 918 830 человек. Всего за сутки умерли 2 600 человек (всего - 6 240 928).









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