Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 5 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 2 676 человек (1 372 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 445 301 человек. Умерли за сутки в России 48 человек.



В Москве за сутки заразились 339 человек (за все время - 2 779 384). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 864 123. За все время в мире заразились 550 046 932 человека. За сутки умерли 1 053 человека (всего - 6 340 166).