На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 786 человек (837 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 351 851 человек. Умерли за сутки в России 75 человек.



В Москве за сутки заразились 185 человек (за все время - 2 772 009). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 247 563. Всего за все время в мире заразились 531 705 105 человек. Всего за сутки умерло 617 человек (всего - 6 298 372).