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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 5 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 3 786 человек (837 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 351 851 человек. Умерли за сутки в России 75 человек.

В Москве за сутки заразились 185 человек (за все время - 2 772 009). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 247 563. Всего за все время в мире заразились 531 705 105 человек. Всего за сутки умерло 617 человек (всего - 6 298 372).









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