На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 211 178 человек. За сутки число заражений составило 5 011 человек (3 248 госпитализаций). Умерли за сутки в России 139 человек.



В Москве за сутки заразились 393 человека (за все время - 2 762 412). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 619 027. Всего за все время в мире заразились 515 595 834 человека. Всего за сутки умерли 3 973 человека (всего - 6 244 913).