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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 5 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 211 178 человек. За сутки число заражений составило 5 011 человек (3 248 госпитализаций). Умерли за сутки в России 139 человек.

В Москве за сутки заразились 393 человека (за все время - 2 762 412). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 619 027. Всего за все время в мире заразились 515 595 834 человека. Всего за сутки умерли 3 973 человека (всего - 6 244 913).









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