На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 6 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 349 человек (662 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 355 200 человек. Умерли за сутки в России 64 человека.



В Москве за сутки заразились 189 человек (за все время - 2 772 198). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 254 040. Всего за все время в мире заразились 531 959 145 человек. Всего за сутки умерло 1 296 человек (всего - 6 299 668).