На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 6 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 216 719 человек. За сутки число заражений составило 5 541 человек (2 845 госпитализаций). Умерли за сутки в России 136 человек.



В Москве за сутки заразились 526 человек (за все время - 2 762 938). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 575 088. Всего за все время в мире заразились 516 170 922 человека. Всего за сутки умерли 2 589 человек (всего - 6 247 502).