На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 7 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 222 219 человек. За сутки число заражений составило 5 500 человек (2 562 госпитализации). Умерли за сутки в России 132 человека.



В Москве за сутки заразились 387 человек (за все время - 2 763 325). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 586 032. Всего за все время в мире заразились 516 758 993 человека. Всего за сутки умерли 2 106 человек (всего - 6 249 626).