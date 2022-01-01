Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 8 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 8 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 464 человека (1 266 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 455 274 человека. Умерли за сутки в России 49 человек.



В Москве за сутки заразились 556 человек (за все время - 2 781 102). 8 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 963 659. За все время в мире заразились 553 462 629 человек. За сутки умерли 2 659 человек (всего - 6 347 388).