На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 8 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 646 человек (1 618 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 362 105 человек. Умерли за сутки в России 79 человек.



В Москве за сутки заразились 290 человек (за все время - 2 772 655). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 688 291. Всего за все время в мире заразились 533 040 400 человек. Всего за сутки умерло 2 202 человека (всего - 6 302 261).