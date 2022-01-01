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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 8 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 8 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 227 666 человек. За сутки число заражений составило 5 447 человек (1 308 госпитализаций). Умерли за сутки в России 118 человек.

В Москве за сутки заразились 396 человек (за все время - 2 763 721). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 340 304. Всего за все время в мире заразились 517 099 297 человек. Всего за сутки умерли 1 038 человек (всего - 6 250 664).









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