На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 9 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 774 человека (1 470 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 365 879 человек. Умерли за сутки в России 77 человек.



В Москве за сутки заразились 226 человек (за все время - 2 772 881). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 710 921. Всего за все время в мире заразились 533 667 329 человек. Всего за сутки умерло 2 595 человек (всего - 6 304 835).