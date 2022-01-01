Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 9 мая 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 9 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 232 696 человек. За сутки число заражений составило 5 030 человек (1 218 госпитализаций). Умерли за сутки в России 103 человека.



В Москве за сутки заразились 268 человек (за все время - 2 763 989). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 258 508. Всего за все время в мире заразились 517 357 805 человек. Всего за сутки умерли 702 человека (всего - 6 251 366).