Карта Ивано-ФранковскаИвано-Франковск - город на западе Украины. До 1962 года назывался Станислав и Станиславов. Краткая справка Основан: 1662 год. Население: 237 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 582 км.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.
В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 776. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 25 шайб.