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Где находится Ивано-Франковск на карте Украины, карта Ивано-Франковска


Ивано-Франковск на карте Украины

Карта Ивано-Франковска

Карта Ивано-Франковска

Ивано-Франковск - город на западе Украины. До 1962 года назывался Станислав и Станиславов.

Краткая справка

Основан: 1662 год.

Население: 237 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 582 км.









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