



Карта Ивано-Франковска







Ивано-Франковск - город на западе Украины. До 1962 года назывался Станислав и Станиславов.



Краткая справка



Основан: 1662 год.



Население: 237 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 582 км.

