В России и мире 16 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 16 апреля
- Международный день цирка
Инициатор – Всемирная федерация цирка. Праздник отмечается с 2010 года в третью субботу апреля.
- Всемирный день голоса
День голоса появился в 1999 году в Бразилии. В мероприятиях принимают участие фониатры, оториноларингологи, логопеды.
- День Чарли Чаплина
В этот день – 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье эстрадных актёров родился Чарли Чаплин.
Какой церковный праздник отмечают 16 апреля
- 41-й день Великого Поста.
- Лазарева суббота
Лазарева суббота - суббота перед Вербным воскресеньем, в этот день православная Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
- Никита Водопол
День памяти святого Никиты Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря. Название «Водопол» связано с началом ледохода и открытием рыбацкого сезона.