В России и мире 16 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 16 апреля



- Международный день цирка

Инициатор – Всемирная федерация цирка. Праздник отмечается с 2010 года в третью субботу апреля.



- Всемирный день голоса

День голоса появился в 1999 году в Бразилии. В мероприятиях принимают участие фониатры, оториноларингологи, логопеды.



- День Чарли Чаплина

В этот день – 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье эстрадных актёров родился Чарли Чаплин.



Какой церковный праздник отмечают 16 апреля



- 41-й день Великого Поста.



- Лазарева суббота

Лазарева суббота - суббота перед Вербным воскресеньем, в этот день православная Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.



- Никита Водопол

День памяти святого Никиты Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря. Название «Водопол» связано с началом ледохода и открытием рыбацкого сезона.