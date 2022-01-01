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Какой праздник 16 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 16 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 16 апреля

- Международный день цирка
Инициатор – Всемирная федерация цирка. Праздник отмечается с 2010 года в третью субботу апреля.

- Всемирный день голоса
День голоса появился в 1999 году в Бразилии. В мероприятиях принимают участие фониатры, оториноларингологи, логопеды.

- День Чарли Чаплина
В этот день – 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье эстрадных актёров родился Чарли Чаплин.

Какой церковный праздник отмечают 16 апреля

- 41-й день Великого Поста.

- Лазарева суббота
Лазарева суббота - суббота перед Вербным воскресеньем, в этот день православная Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

- Никита Водопол
День памяти святого Никиты Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря. Название «Водопол» связано с началом ледохода и открытием рыбацкого сезона.









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