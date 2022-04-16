Погода в Москве на 16 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на день

Прогноз погоды в Москве на 16 апреля 2022 года. Температура воздуха утром, днем и вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 16.04.2022



Утро - температура +3 (дождь), ветер 3-5 м/с, влажность 95%, давление 743 мм.рт.ст.



День - температура +1 (дождь), ветер 7-12 м/с, влажность 92%, давление 744 мм.рт.ст.



Вечер - температура +1 (дождь), ветер 7-15 м/с, влажность 90%, давление 747 мм.рт.ст.



Ночь - температура +1 (дождь), ветер 6-13 м/с, влажность 83%, давление 749 мм.рт.ст.



Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - суббота, 16 апреля 2022 года (16.04.2022) по григорианскому календарю.



Дней до майских праздников (выходных) - 13 дней.



Дней до Пасхи - 7 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 14 ч 14 мин.



Восход Солнца - 05:21, закат - 19:35.



Фаза Луны - полнолуние.