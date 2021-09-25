Время начала «Металлург» - ЦСКА 20 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским ЦСКА.
Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - ЦСКА
Счет в серии: 0-1
18.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА - 1:3
20.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА
22.04.2022 19:30 ЦСКА - Металлург
24.04.2022 17:00 ЦСКА - Металлург
26.04.2022 17:00 Металлург - ЦСКА
28.04.2022 19:30 ЦСКА - Металлург
30.04.2022 15:00 Металлург - ЦСКА
Время начала матчей - московское.
Где смотреть матчи финала Кубка Гагарина в прямом эфире
Первый финальный матч будет показан в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.
Очные поединки между командами в регулярном чемпионате
25.09.2021 Металлург - ЦСКА - 4:0
30.11.2021 ЦСКА - Металлург - 6:4
«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка.