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Какой праздник 17 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 17 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 17 апреля

- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
Приурочен к созданию Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 17 апреля 1991 года.

- Всемирный день гемофилии
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии в 1989 году. Гемофилия - заболевание, связанное с нарушением процесса свертываемости крови.

- День гармошечного зова
На Руси гармошка считается народным инструментом наряду с балалайкой и гуслями.

- Международный день кофе
Дату установили итальянцы, у которых этот праздник называется День эспрессо.

Какой церковный праздник отмечают 17 апреля

- 42-й день Великого Поста.

- Вербное воскресенье
В этот день Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, где жители, воодушевленные чудесами Спасителя, встречали его как грядущего Царя Израилева. Освященные вербные веточки ставят около икон и сохраняют до следующего праздника. В этот день нельзя есть мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу. Традиционные угощения - овощные салаты, жаркое, запеканки, пироги из грибов и бобовых.

- Иосиф Песнопевец
День памяти святого Иосифа Песнописца, который в IX веке был пресвитером монастыря в Фессалониках. В народе его прозвали «Песнопевцем» потому, что с этого дня подает голос сверчок и начинаются журавлиные песни.

- Преподобного Георгия Пелопонесского
День памяти святого Георгия, который в IX веке был монахом монастыря на горе Малое в Пелопоннесе.

- Католическая Пасха









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