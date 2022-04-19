Какой праздник 17 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 17 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 17 апреля



- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

Приурочен к созданию Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 17 апреля 1991 года.



- Всемирный день гемофилии

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии в 1989 году. Гемофилия - заболевание, связанное с нарушением процесса свертываемости крови.



- День гармошечного зова

На Руси гармошка считается народным инструментом наряду с балалайкой и гуслями.



- Международный день кофе

Дату установили итальянцы, у которых этот праздник называется День эспрессо.



Какой церковный праздник отмечают 17 апреля



- 42-й день Великого Поста.



- Вербное воскресенье

В этот день Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, где жители, воодушевленные чудесами Спасителя, встречали его как грядущего Царя Израилева. Освященные вербные веточки ставят около икон и сохраняют до следующего праздника. В этот день нельзя есть мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу. Традиционные угощения - овощные салаты, жаркое, запеканки, пироги из грибов и бобовых.



- Иосиф Песнопевец

День памяти святого Иосифа Песнописца, который в IX веке был пресвитером монастыря в Фессалониках. В народе его прозвали «Песнопевцем» потому, что с этого дня подает голос сверчок и начинаются журавлиные песни.



- Преподобного Георгия Пелопонесского

День памяти святого Георгия, который в IX веке был монахом монастыря на горе Малое в Пелопоннесе.



- Католическая Пасха

