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Где находится Лиман на карте Украины, карта Лимана


Лиман на карте Украины

Карта Лимана

Карта Лимана

Лиман - крупный железнодорожный узел, входит в Краматорскую агломерацию.

Краткая справка

Основан: 1667 год.

Население: 20 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 674 км.

Расстояние до Донецка по трассе - 136 км.









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