



Карта Лимана







Лиман - крупный железнодорожный узел, входит в Краматорскую агломерацию.



Краткая справка



Основан: 1667 год.



Население: 20 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 674 км.



Расстояние до Донецка по трассе - 136 км.