Карта ЛиманаЛиман - крупный железнодорожный узел, входит в Краматорскую агломерацию. Краткая справка Основан: 1667 год. Население: 20 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 674 км. Расстояние до Донецка по трассе - 136 км.
В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.
В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.