Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 16 апреля 2022 года.



Древняя старушка приходит к врачу:

- Доктор, у меня одышка.

Врач, внимательно выслушав ее и не найдя признаков одышки, спрашивает:

- А когда именно она у вас бывает?

- Когда я бегом догоняю трамвай...



Поздним вечером, разговор соседок:

- Слушай, скалочку не одолжишь?

- Да какое там, сама своего дожидаюсь.



Одна девушка говорит подруге:

- Ты знаешь, у меня теперь уже нет таких претензий к мужчинам, как

раньше. Главное - чтобы он был добрым, отзывчивым, человечным.

Как ты думаешь, еще остались такие банкиры?