Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 16 апреля 2022 года.
Древняя старушка приходит к врачу:
- Доктор, у меня одышка.
Врач, внимательно выслушав ее и не найдя признаков одышки, спрашивает:
- А когда именно она у вас бывает?
- Когда я бегом догоняю трамвай...
Поздним вечером, разговор соседок:
- Слушай, скалочку не одолжишь?
- Да какое там, сама своего дожидаюсь.
Одна девушка говорит подруге:
- Ты знаешь, у меня теперь уже нет таких претензий к мужчинам, как
раньше. Главное - чтобы он был добрым, отзывчивым, человечным.
Как ты думаешь, еще остались такие банкиры?