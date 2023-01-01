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Самые смешные анекдоты дня - 16 апреля 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 16 апреля 2023 года.

Древняя старушка приходит к врачу:
- Доктор, у меня одышка.
Врач, внимательно выслушав ее и не найдя признаков одышки, спрашивает:
- А когда именно она у вас бывает?
- Когда я бегом догоняю трамвай...

Поздним вечером, разговор соседок:
- Слушай, скалочку не одолжишь?
- Да какое там, сама своего дожидаюсь.

Одна девушка говорит подруге:
- Ты знаешь, у меня теперь уже нет таких претензий к мужчинам, как
раньше. Главное - чтобы он был добрым, отзывчивым, человечным.
Как ты думаешь, еще остались такие банкиры?









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