Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Праздники и выходные в 2022 году в России. Как отдыхаем в мае 2022


На странице представлен утвержденный календарь с праздниками и выходными днями. В 2022 году в России 14 государственных праздничных дней. Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на майские праздники.

Длинные выходные в 2022 году

- 9 дней (с 1 по 9 января, сб-вс)
- 3 дня (с 6 по 8 марта, вс-вт)
- 4 дня (с 30 апреля по 3 мая, сб-вт)
- 4 дня (с 7 по 10 мая, сб-вт)
- 3 дня (с 11 по 13 июня, сб-пн)
- 3 дня (с 4 по 6 ноября, пт-вс)

Праздничные дни в 2022 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

Перенос праздников в 2022 году

- 1 января на вторник 3 мая
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта
- с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая
- с воскресенья 12 июня на понедельник 13 июня









  • Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
  • Какой праздник 26 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Кубок Донбасса-2013: расписание, участники
    •




    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 16 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаева
    Гороскоп на 17 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    16 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 16 апреля
    Праздники и выходные в 2022 году в России. Как отдыхаем в мае 2022
    Погода в Москве на 17 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 17 апреля
    Самые смешные анекдоты дня - 16 апреля 2022 года
    Где находится Лиман на карте Украины, карта Лимана
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru