Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 17 апреля.



Андрей Борисенко (1964), 110-й космонавт России, Герой России.



Валерия (1968) - эстрадная певица, народная артистка России.



Елена Гагарина (1959) - генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль». Старшая дочь Юрия Гагарина.



Шон Бин (1959) - киноактер («Эквилибриум», «Властелин колец», «Игра престолов»).



Виктория Бекхэм (1974) - участница группы Spice Girl, жена Дэвида Бекхэма.



Руни Мара (1985) - киноактриса («Девушка с татуировкой дракона»).