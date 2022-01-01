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Кто родился 17 апреля. В этот день родились


Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 17 апреля.

Андрей Борисенко (1964), 110-й космонавт России, Герой России.

Валерия (1968) - эстрадная певица, народная артистка России.

Елена Гагарина (1959) - генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль». Старшая дочь Юрия Гагарина.

Шон Бин (1959) - киноактер («Эквилибриум», «Властелин колец», «Игра престолов»).

Виктория Бекхэм (1974) - участница группы Spice Girl, жена Дэвида Бекхэма.

Руни Мара (1985) - киноактриса («Девушка с татуировкой дракона»).









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