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Где находится Одесса на карте Украины, карта Одессы


Одесса на карте Украины

Карта Одессы

Карта Одессы

Одесса - третий по населению город на юге Украины, крупный порт на Черном море.

Краткая справка

Основан: в 1794 году.

Население: 1 020 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 489 км.

Расстояние до Николаева по трассе - 145 км.









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