



Карта Одессы







Одесса - третий по населению город на юге Украины, крупный порт на Черном море.



Краткая справка



Основан: в 1794 году.



Население: 1 020 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 489 км.



Расстояние до Николаева по трассе - 145 км.