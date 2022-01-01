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Какой праздник 18 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 18 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 18 апреля

- Всемирный день радиолюбителя
Приурочен к созданию «Международного радиолюбительского союза» 18 апреля 1925 года.

- Международный день памятников и выдающихся мест
Учрежден в 1983 году Международным советом по вопросам памятников и достопримечательных мест.

- Ледовое побоище
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

- День образования органов Гостехнадзора РФ
Служба была организована в 1958 году постановлением ЦК КПСС Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии колхозов строя и реорганизации МТС».

- Международный день жонглеров
Профессиональный праздник артистов, считающихся символом цирка.

Какой церковный праздник отмечают 18 апреля

- 43-й день Великого Поста.

- Страстная седмица (1-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

- Великий понедельник
Начало Страстной недели, последней седмицы Великого поста. В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе.

- Федул Ветреник
В честь святых Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других христиан, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название «Ветреник» связано с ветром, который усиливается в этот день.









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