Какой праздник 18 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 18 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 18 апреля
- Всемирный день радиолюбителя
Приурочен к созданию «Международного радиолюбительского союза» 18 апреля 1925 года.
- Международный день памятников и выдающихся мест
Учрежден в 1983 году Международным советом по вопросам памятников и достопримечательных мест.
- Ледовое побоище
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.
- День образования органов Гостехнадзора РФ
Служба была организована в 1958 году постановлением ЦК КПСС Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии колхозов строя и реорганизации МТС».
- Международный день жонглеров
Профессиональный праздник артистов, считающихся символом цирка.
Какой церковный праздник отмечают 18 апреля
- 43-й день Великого Поста.
- Страстная седмица (1-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
- Великий понедельник
Начало Страстной недели, последней седмицы Великого поста. В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе.
- Федул Ветреник
В честь святых Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других христиан, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название «Ветреник» связано с ветром, который усиливается в этот день.