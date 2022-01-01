Какой праздник 18 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 18 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 18 апреля



- Всемирный день радиолюбителя

Приурочен к созданию «Международного радиолюбительского союза» 18 апреля 1925 года.



- Международный день памятников и выдающихся мест

Учрежден в 1983 году Международным советом по вопросам памятников и достопримечательных мест.



- Ледовое побоище

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.



- День образования органов Гостехнадзора РФ

Служба была организована в 1958 году постановлением ЦК КПСС Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии колхозов строя и реорганизации МТС».



- Международный день жонглеров

Профессиональный праздник артистов, считающихся символом цирка.



Какой церковный праздник отмечают 18 апреля



- 43-й день Великого Поста.



- Страстная седмица (1-й день)

Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.



- Великий понедельник

Начало Страстной недели, последней седмицы Великого поста. В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе.



- Федул Ветреник

В честь святых Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других христиан, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название «Ветреник» связано с ветром, который усиливается в этот день.

