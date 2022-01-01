Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 18 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 18 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 18 апреля

- Всемирный день радиолюбителя
Приурочен к созданию «Международного радиолюбительского союза» 18 апреля 1925 года.

- Международный день памятников и выдающихся мест
Учрежден в 1983 году Международным советом по вопросам памятников и достопримечательных мест.

- Ледовое побоище
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

- День образования органов Гостехнадзора РФ
Служба была организована в 1958 году постановлением ЦК КПСС Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии колхозов строя и реорганизации МТС».

- Международный день жонглеров
Профессиональный праздник артистов, считающихся символом цирка.

Какой церковный праздник отмечают 18 апреля

- 43-й день Великого Поста.

- Страстная седмица (1-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

- Великий понедельник
Начало Страстной недели, последней седмицы Великого поста. В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе.

- Федул Ветреник
В честь святых Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других христиан, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название «Ветреник» связано с ветром, который усиливается в этот день.









  • Какой праздник 19 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 11 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 19 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 778. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 23 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Какой праздник 20 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 19 апреля
    Где находится Головчино Белгородской области на карте России, карта Белгорода
    19 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Где находится Львов на карте Украины, карта Львова
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022 года
    Фото ракетного крейсера «Москва». Черноморский флот, Севастополь
    Карта завода Азовсталь в Мариуполе. Фото Азовстали с неба
    Какого числа православная Пасха в 2022 году в России
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 18 апреля 2022: сколько заболевших
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru