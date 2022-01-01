Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп на 18 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 18 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 18 апреля 2022 года

Овен

Сегодня вы точно знаете, чего вы хотите и готовы усердно потрудиться для достижения цели. Возможны новые знакомства, и это общение позволит вам по-новому взглянуть на привычные вещи.

Телец

Хороший день, чтобы обсудить все накопившиеся вопросы. Вас будут слушать очень внимательно и вы легко будете находить нужные слова и подбирать аргументы, с которыми трудно поспорить.

Близнецы

Сегодня у вас есть шанс взглянуть на привычные вещи под другим, совершенно неожиданным углом. В этот день будут легко завязываться знакомства, у вас получается устанавливать контакты и заводить друзей.

Рак

Сегодня появится возможность пообщаться с теми, с кем давно не виделись. И это общение подарит вам не только радость, но и ответы на вопросы, которые занимают ваши мысли.

Лев

Сегодня концентрация внимания на нуле - хочется взяться за все и сразу. Выберите самое важное и сфокусируйтесь на нем. А если определиться будет трудно, спросите совета у человека, которому доверяете.

Дева

Сегодня дела также требуют внимания, и вам придется приложить немало усилий, чтобы на них сосредоточиться. Не отвлекаться будет трудно, поэтому лучше сразу начать с самого важного.

Весы

Из-за осторожности вы упускаете много неплохих возможностей, которыми стоило бы воспользоваться. Немного смелости и решительности вам сегодня точно не помешает. Особенно, во второй половине дня.

Скорпион

Сегодня беритесь за новые проекты - вы добиваетесь даже большего, чем ожидали. Правда многие завидуют вашим успехам, но родные и близкие радуются тому, что у вас получилось.

Козерог

День идеально подходит для новых знакомств и контактов. Смело рассказывайте окружающим о своих планах и идеях, и вы удивитесь тому, как много вокруг вас людей, которые захотят помочь с их реализацией.

Стрелец

Сегодня эмоции накалены до предела и любая мелочь выводит из равновесия. Но все же постарайтесь не горячиться по пустякам - уже в обед ваше настроение улучшится и появится много новых идей, на реализацию которых вам захочется переключиться.

Водолей

День принесет немало беспокойств — предстоит заниматься несколькими делами сразу. На каждое придется тратить много сил и внимания. Справиться будет непросто, но все же реально.

Рыбы

В вашей голове полно интересных идей, поэтому сегодня самое время заняться чем-то новым. Рядом с вами есть люди, готовые во всем помочь. С их поддержкой вы быстро расправитесь с задачами, прежде казавшимися слишком сложными.









  • Гороскоп на 15 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 14 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, ове ...
  • Гороскоп на 11 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
  • Гороскоп на 10 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
  • Гороскоп на 9 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    •




    Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты»

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 777. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 24 шайбы.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Бровары на карте Украины
    Погода в Москве на 18 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 18 апреля
    Кто родился 17 апреля. В этот день родились
    Самые смешные анекдоты дня - 17 апреля 2022 года
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Где находится Мариуполь на карте Украины, карта Мариуполя (Азовсталь)
    Гороскоп на 18 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 18 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    17 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru