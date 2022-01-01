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Кто родился 18 апреля. В этот день родились


Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 18 апреля.

Светлана Немоляева (1937) - актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Владимир Васильев (1940) - балетмейстер, народный артист СССР.

Андрей Эшпай (1956) - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России.

Георгий Вицин (1917-2001) - актер театра и кино, народный артист СССР.

Вениамин Александров (1937–1991) - хоккеист, двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968).

Галина Брежнева (1929–1998) - дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Эрик Робертс (1956) - киноактер, брат актрисы Джулии Робертс.









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