Кто родился 18 апреля. В этот день родились

Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 18 апреля.



Светлана Немоляева (1937) - актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.



Владимир Васильев (1940) - балетмейстер, народный артист СССР.



Андрей Эшпай (1956) - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России.



Георгий Вицин (1917-2001) - актер театра и кино, народный артист СССР.



Вениамин Александров (1937–1991) - хоккеист, двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968).



Галина Брежнева (1929–1998) - дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.



Эрик Робертс (1956) - киноактер, брат актрисы Джулии Робертс.