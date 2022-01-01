Какой праздник 19 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 19 апреля 2022 года отмечается 10 праздников.
Какой праздник отмечают 19 апреля
- День российской полиграфии
В этот день в 1563 году первопечатник Иван Федоров начал работу над первой отечественной печатной книгой «Апостол».
- День образования службы занятости РФ
19 апреля 1991 года был принят федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации».
- День юридической службы МВД РФ
Праздник отмечается с 2003 года. 19 апреля 1782 года императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния.
- День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи
В этот день в 1783 году императрицей Екатериной II был подписан манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
- Международный день подснежника
Впервые его отпраздновали англичане в 1984 году.
Какой церковный праздник отмечают 19 апреля
- 44-й день Великого Поста.
- Страстная седмица (2-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
- Великий вторник
Вторник Страстной недели, в который вспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников.
- Евтихий Тихий да Ерема Пролетный
День памяти святых Евтихия, архиепископа Константинопольского и мученика Иереми. Названия «Тихий» и «Пролетный» день получил за примету, по которой судили об урожайности хлеба. Чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся – семян не соберешь.
- Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского
День святого Мефодия, архиепископа Моравии и Паннонии. Вместе с братом Кириллом создал славянскую азбуку.