Читать очень смешные анекдоты бесплатно - 18 апреля 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 18 апреля 2022 года.



Заказал сыну на день рождения стриптизёршу. Правда, жена была не в восторге, но ведь не каждый раз ребёнку исполняется 2 годика.



- Иван Петрович! - обращается школьник к учителю. - Я не могу

разобрать, что вы написали в моей тетради.

- Я написал: пиши разборчиво!



Мужик приходит к дантисту и говорит:

- Доктор не могли бы вы мне помочь, мне кажется что я моль.

- Так вам дорогой мой не ко мне а к психотерапевту.

- Да я знаю.

- Так почему же вы ко мне пришли???

- А у вас свет горел!!!