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Читать очень смешные анекдоты бесплатно - 18 апреля 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 18 апреля 2022 года.

Заказал сыну на день рождения стриптизёршу. Правда, жена была не в восторге, но ведь не каждый раз ребёнку исполняется 2 годика.

- Иван Петрович! - обращается школьник к учителю. - Я не могу
разобрать, что вы написали в моей тетради.
- Я написал: пиши разборчиво!

Мужик приходит к дантисту и говорит:
- Доктор не могли бы вы мне помочь, мне кажется что я моль.
- Так вам дорогой мой не ко мне а к психотерапевту.
- Да я знаю.
- Так почему же вы ко мне пришли???
- А у вас свет горел!!!









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