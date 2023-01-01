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Самые смешные анекдоты дня - 18 апреля 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 18 апреля 2023 года.

Заказал сыну на день рождения стриптизёршу. Правда, жена была не в восторге, но ведь не каждый раз ребёнку исполняется 2 годика.

- Иван Петрович! - обращается школьник к учителю. - Я не могу
разобрать, что вы написали в моей тетради.
- Я написал: пиши разборчиво!

Мужик приходит к дантисту и говорит:
- Доктор не могли бы вы мне помочь, мне кажется что я моль.
- Так вам дорогой мой не ко мне а к психотерапевту.
- Да я знаю.
- Так почему же вы ко мне пришли???
- А у вас свет горел!!!









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