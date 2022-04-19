Карта Украины с областями и городами на русском, карта ЛНР и ДНР

Украина - государство в Центральной и Восточной Европе. Граничит с Россией, Белоруссией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией. До 2014 года в состав Украины входили 24 области и Крым. Приведены административные границы ДНР и ЛНР.
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Справка об Украине
Столица: Киев.
Население: 40 997 699 человек.
Валюта: гривна.
Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).