Карта завода Азовсталь в Мариуполе. Фото Азовстали с неба

Фото завода Азовсталь (18 апреля 2022 года)Металлургический комбинат «Азовсталь» расположен в Мариуполе на берегу Азовского моря в устье реки Кальмиус. Краткая справка Год основания - 1933. Число работников - 10 260 человек.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.
Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 777. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 24 шайбы.