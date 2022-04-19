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Карта завода Азовсталь в Мариуполе. Фото Азовстали с неба


Карта, Азовсталь

Карта, Азовсталь

Фото завода Азовсталь (18 апреля 2022 года)

Завод Азовсталь с неба

Металлургический комбинат «Азовсталь» расположен в Мариуполе на берегу Азовского моря в устье реки Кальмиус.

Краткая справка

Год основания - 1933.

Число работников - 10 260 человек.









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