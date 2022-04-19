Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022 года

Простой и удобный календарь садоводов и огородников на пятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на май 2022 года.
Благоприятные дни для посева семян в мае 2022 года
Огурцы - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
Корнеплоды - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Томаты (помидоры) - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Перец, баклажаны - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Капуста - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
Чеснок - 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28
Лук - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Разная зелень - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Благоприятные дни для посадки саженцев в мае 2022 года
Плодовые деревья - 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Виноград - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Крыжовник, смородина - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Малина, ежевика - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Земляника, клубника - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24
Благоприятные дни для черенкования в мае 2022 года
Виноград, крыжовник, смородина - 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в мае 2022 года
Однолетние цветы - 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28