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Где находится Львов на карте Украины, карта Львова


Львов на карте Украины

Карта Львова, авиационно-ремонтный завод

Карта Львова, авиационно-ремонтный завод

Львов - город на западе Украины. Впервые упоминается как столица Галицко-Волынского княжества.

Краткая справка

Основан: 1256 год.

Население: 717 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 551 км.









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