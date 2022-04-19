Где находится Львов на карте Украины, карта Львова

Карта Львова, авиационно-ремонтный заводЛьвов - город на западе Украины. Впервые упоминается как столица Галицко-Волынского княжества. Краткая справка Основан: 1256 год. Население: 717 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 551 км.
В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.