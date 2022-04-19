Где находится Львов на карте Украины, карта Львова





Карта Львова, авиационно-ремонтный завод







Львов - город на западе Украины. Впервые упоминается как столица Галицко-Волынского княжества.



Краткая справка



Основан: 1256 год.



Население: 717 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 551 км.

