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Какой праздник 20 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 20 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 20 апреля

- Национальный день донора в России
Приурочен к первому успешному переливанию крови, которое петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф провел 20 апреля 1832 года.

- День мобилизационных подразделений МВД РФ
В 1939 году приказом НКВД СССР был создан Мобилизационный отдел.

- День китайского языка
В 2010 году ООН определил дни чествования 6 рабочих языков организации. День китайского языка посвящается основателю китайской письменности Цан Цзе.

Какой церковный праздник отмечают 20 апреля

- 45-й день Великого Поста.

- Страстная седмица (3-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

- Великая среда
Раскаявшаяся блудница Мария Магдалина омыла Спасителю ноги своими слезами, а голову – миром в знак любви к Нему. Иисус простил ей грехи. В этот день ученик Спасителя Иуда предал Учителя первосвященникам за 30 сребреников. Традиции - уборка в доме, вынос мусора, подготовка продуктов к пасхальным блюдам.

- Акулинин день
День памяти мученицы Акилины, которая жила в городе Синопе при императоре Максимиане. По народному поверью, на поверхность рек в этот день выходят русалки.

- Преподобного Георгия Митиленского, митрополита
День памяти святого Георгия, митрополита Митиленского, который обладал даром чудотворения.

- Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита
День памяти святого Даниила Переяславского, который основал Данилов монастырь возле Переславля-Залесского.









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