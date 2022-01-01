Какой праздник 20 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 20 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 20 апреля



- Национальный день донора в России

Приурочен к первому успешному переливанию крови, которое петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф провел 20 апреля 1832 года.



- День мобилизационных подразделений МВД РФ

В 1939 году приказом НКВД СССР был создан Мобилизационный отдел.



- День китайского языка

В 2010 году ООН определил дни чествования 6 рабочих языков организации. День китайского языка посвящается основателю китайской письменности Цан Цзе.



Какой церковный праздник отмечают 20 апреля



- 45-й день Великого Поста.



- Страстная седмица (3-й день)

Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.



- Великая среда

Раскаявшаяся блудница Мария Магдалина омыла Спасителю ноги своими слезами, а голову – миром в знак любви к Нему. Иисус простил ей грехи. В этот день ученик Спасителя Иуда предал Учителя первосвященникам за 30 сребреников. Традиции - уборка в доме, вынос мусора, подготовка продуктов к пасхальным блюдам.



- Акулинин день

День памяти мученицы Акилины, которая жила в городе Синопе при императоре Максимиане. По народному поверью, на поверхность рек в этот день выходят русалки.



- Преподобного Георгия Митиленского, митрополита

День памяти святого Георгия, митрополита Митиленского, который обладал даром чудотворения.



- Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита

День памяти святого Даниила Переяславского, который основал Данилов монастырь возле Переславля-Залесского.

