Самые смешные анекдоты дня - 19 апреля 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 19 апреля 2022 года.



- Сынок, хочешь поехать в «Музей советских вещей и быта?»

- Папа, я больше на дачу не поеду!



Забавный факт:

Леонардо Ди Каприо чуть не лишился девственности в 15 лет, но в самый ответственный момент у него заело ширинку. В итоге это произошло в 18.

Комментарий:

Он что, 3 года не мог расстегнуть ширинку?



Муж говорит жене:

- Дорогая, сегодня ко мне придут мои сослуживцы,

ты приготовь чего-нибудь.

- Хорошо, дорогой. А как приготовить: чтобы они

еще пришли, или чтоб больше не приходили?