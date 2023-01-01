Самые смешные анекдоты дня - 19 апреля 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 19 апреля 2023 года.
- Сынок, хочешь поехать в «Музей советских вещей и быта?»
- Папа, я больше на дачу не поеду!
Забавный факт:
Леонардо Ди Каприо чуть не лишился девственности в 15 лет, но в самый ответственный момент у него заело ширинку. В итоге это произошло в 18.
Комментарий:
Он что, 3 года не мог расстегнуть ширинку?
Муж говорит жене:
- Дорогая, сегодня ко мне придут мои сослуживцы,
ты приготовь чего-нибудь.
- Хорошо, дорогой. А как приготовить: чтобы они
еще пришли, или чтоб больше не приходили?