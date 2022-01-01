Погода в Москве на апрель 2022 года

Простой и удобный прогноз погоды в Москве на четвертый месяц года - температура воздуха на апрель 2022 года.



Погода в Москве на апрель 2022 года



1 апреля +2 +5 (дождь)



2 апреля +2 +4 (пасмурно)



3 апреля +2 +5 (пасмурно)



4 апреля +4 +5 (дождь)



5 апреля +5 +7 (ясно)



6 апреля +4 +7 (дождь)



7 апреля +4 +6 (дождь)



8 апреля +4 +6 (ясно)



9 апреля +5 +7 (пасмурно)



10 апреля +5 +9 (пасмурно)



11 апреля +6 +9 (дождь)



12 апреля +5 +9 (дождь)



13 апреля +6 +9 (ясно)



14 апреля +7 +10 (пасмурно)



15 апреля +5 +8 (дождь)



16 апреля +6 +8 (дождь)



17 апреля +1 +6 (облачно)



18 апреля +4 +10 (облачно)



19 апреля +4 +12 (облачно)



20 апреля +7 +14 (ясно)



21 апреля +5 +9 (дождь)



22 апреля +4 +14 (пасмурно)



23 апреля +5 +16 (пасмурно)



24 апреля +8 +17 (пасмурно)



25 апреля +6 +17 (пасмурно)



26 апреля +8 +16 (облачно)



27 апреля +6 +14 (дождь)



28 апреля +9 +14 (облачно)



29 апреля +12 +17 (ясно)



30 апреля +12 +15 (ясно)



















Погода (прогноз погоды) в Москве на 19 апреля 2022 года



