Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Погода в Москве на апрель 2022 года


Простой и удобный прогноз погоды в Москве на четвертый месяц года - температура воздуха на апрель 2022 года.

Погода в Москве на апрель 2022 года

1 апреля +2 +5 (дождь)

2 апреля +2 +4 (пасмурно)

3 апреля +2 +5 (пасмурно)

4 апреля +4 +5 (дождь)

5 апреля +5 +7 (ясно)

6 апреля +4 +7 (дождь)

7 апреля +4 +6 (дождь)

8 апреля +4 +6 (ясно)

9 апреля +5 +7 (пасмурно)

10 апреля +5 +9 (пасмурно)

11 апреля +6 +9 (дождь)

12 апреля +5 +9 (дождь)

13 апреля +6 +9 (ясно)

14 апреля +7 +10 (пасмурно)

15 апреля +5 +8 (дождь)

16 апреля +6 +8 (дождь)

17 апреля +1 +6 (облачно)

18 апреля +4 +10 (облачно)

19 апреля +4 +12 (облачно)

20 апреля +7 +14 (ясно)

21 апреля +5 +9 (дождь)

22 апреля +4 +14 (пасмурно)

23 апреля +5 +16 (пасмурно)

24 апреля +8 +17 (пасмурно)

25 апреля +6 +17 (пасмурно)

26 апреля +8 +16 (облачно)

27 апреля +6 +14 (дождь)

28 апреля +9 +14 (облачно)

29 апреля +12 +17 (ясно)

30 апреля +12 +15 (ясно)









  • Погода (прогноз погоды) в Москве на 19 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 19 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 778. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 23 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











    Где находится Розовский район Запорожской области на карте Украины
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 19 апреля 2022: сколько заболевших
    Погода в Москве на апрель 2022 года
    Время начала «Металлург» - ЦСКА 20 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Карта завода Азовсталь в Мариуполе. Фото Азовстали с неба
    Кубок России по футболу 2022. ЦСКА - «Спартак». Расписание трансляций и результаты матчей 1/4 финала
    Самые смешные анекдоты дня - 19 апреля 2022 года
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    Гороскоп на 20 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru