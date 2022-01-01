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Погода в Москве на месяц апрель 2022 года


Простой и удобный прогноз погоды в Москве на четвертый месяц года - температура воздуха на апрель 2022 года.

Погода в Москве на апрель 2022 года

1 апреля +2 +5 (дождь)

2 апреля +2 +4 (пасмурно)

3 апреля +2 +5 (пасмурно)

4 апреля +4 +5 (дождь)

5 апреля +5 +7 (ясно)

6 апреля +4 +7 (дождь)

7 апреля +4 +6 (дождь)

8 апреля +4 +6 (ясно)

9 апреля +5 +7 (пасмурно)

10 апреля +5 +9 (пасмурно)

11 апреля +6 +9 (дождь)

12 апреля +5 +9 (дождь)

13 апреля +6 +9 (ясно)

14 апреля +7 +10 (пасмурно)

15 апреля +5 +8 (дождь)

16 апреля +6 +8 (дождь)

17 апреля +1 +6 (облачно)

18 апреля +4 +10 (облачно)

19 апреля +4 +12 (облачно)

20 апреля +7 +14 (ясно)

21 апреля +5 +9 (дождь)

22 апреля +4 +14 (пасмурно)

23 апреля +5 +16 (пасмурно)

24 апреля +8 +17 (пасмурно)

25 апреля +6 +17 (пасмурно)

26 апреля +8 +16 (облачно)

27 апреля +6 +14 (дождь)

28 апреля +9 +14 (облачно)

29 апреля +12 +17 (ясно)

30 апреля +12 +15 (ясно)









  • Погода (прогноз погоды) в Москве на 19 апреля 2022 года
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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 19 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 778. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 23 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











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