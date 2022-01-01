Погода в Москве на месяц апрель 2022 года

Простой и удобный прогноз погоды в Москве на четвертый месяц года - температура воздуха на апрель 2022 года.
Погода в Москве на апрель 2022 года
1 апреля +2 +5 (дождь)
2 апреля +2 +4 (пасмурно)
3 апреля +2 +5 (пасмурно)
4 апреля +4 +5 (дождь)
5 апреля +5 +7 (ясно)
6 апреля +4 +7 (дождь)
7 апреля +4 +6 (дождь)
8 апреля +4 +6 (ясно)
9 апреля +5 +7 (пасмурно)
10 апреля +5 +9 (пасмурно)
11 апреля +6 +9 (дождь)
12 апреля +5 +9 (дождь)
13 апреля +6 +9 (ясно)
14 апреля +7 +10 (пасмурно)
15 апреля +5 +8 (дождь)
16 апреля +6 +8 (дождь)
17 апреля +1 +6 (облачно)
18 апреля +4 +10 (облачно)
19 апреля +4 +12 (облачно)
20 апреля +7 +14 (ясно)
21 апреля +5 +9 (дождь)
22 апреля +4 +14 (пасмурно)
23 апреля +5 +16 (пасмурно)
24 апреля +8 +17 (пасмурно)
25 апреля +6 +17 (пасмурно)
26 апреля +8 +16 (облачно)
27 апреля +6 +14 (дождь)
28 апреля +9 +14 (облачно)
29 апреля +12 +17 (ясно)
30 апреля +12 +15 (ясно)