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Какой праздник 21 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 21 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 21 апреля

- День главного бухгалтера (День Главбуха)
День приурочен к выходу первого номера журнала «Главбух» 21 апреля 1994 года.

День местного самоуправления
Профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Приурочен к изданию в 1785 году Екатериной II Жалованной 
грамоты городам.

- Международный день пряника
Пряник – один из главных русских символов. В Туле, где производят знаменитый тульский пряник, отмечают собственный 
праздник 28 сентября.

- Всемирный день творчества и инновационной деятельности
Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день для повышения осведомленности о роли творческой деятельности во всех 
сферах человеческой жизни.

Какой церковный праздник отмечают 21 апреля

- 46-й день Великого Поста.

- Страстная седмица (4-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

- Чистый четверг
В этот день Иисус и Его ученики провели Тайную Вечерю. На ней Спаситель омыл ноги апостолам. В этот день купаются до 
рассвета, убираются в доме и выпекают куличи.

- Родион Ледолом
День памяти апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними. 
Приняли мученическую смерть за служение Иисусу Христу. Народное название «Ледолом» связано с активным периодом 
таяния льда и его многочисленными расколами.

- Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского
День памяти святого Нифонта, епископа Новгородского, который основал Мирожский монастырь в Пскове, церковь святого 
Климента в Ладоге.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 20 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 778. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 23 шайбы.

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    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

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    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.











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