Какой праздник 21 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 21 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 21 апреля
- День главного бухгалтера (День Главбуха)
День приурочен к выходу первого номера журнала «Главбух» 21 апреля 1994 года.
День местного самоуправления
Профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Приурочен к изданию в 1785 году Екатериной II Жалованной
грамоты городам.
- Международный день пряника
Пряник – один из главных русских символов. В Туле, где производят знаменитый тульский пряник, отмечают собственный
праздник 28 сентября.
- Всемирный день творчества и инновационной деятельности
Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день для повышения осведомленности о роли творческой деятельности во всех
сферах человеческой жизни.
Какой церковный праздник отмечают 21 апреля
- 46-й день Великого Поста.
- Страстная седмица (4-й день)
Последняя неделя перед Пасхой. Посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
- Чистый четверг
В этот день Иисус и Его ученики провели Тайную Вечерю. На ней Спаситель омыл ноги апостолам. В этот день купаются до
рассвета, убираются в доме и выпекают куличи.
- Родион Ледолом
День памяти апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.
Приняли мученическую смерть за служение Иисусу Христу. Народное название «Ледолом» связано с активным периодом
таяния льда и его многочисленными расколами.
- Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского
День памяти святого Нифонта, епископа Новгородского, который основал Мирожский монастырь в Пскове, церковь святого
Климента в Ладоге.